Происшествия 24 августа 2023, 17:35 Стали известны подробности ДТП с автомобилем депутата Госдумы в Москве Shot: в машину депутата Гурулева въехала BMW главы департамента Счетной палаты Telegram-канал Shot

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В Москве установили личность водителя BMW, который влетел в машину депутата госдумы Андрея Гурулева. Им оказалась глава департамента счетной палаты России Светлана Меркушина, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным СМИ, Меркушина на большой скорости двигалась по проезжей части и объезжала припаркованные машины. В это время с автомобильной парковки выезжала Toyota Highlander. Женщина не рассчитала расстояние, не смогла вовремя среагировать и влетела в автомобиль депутата.

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Итогом происшествия стало ДТП с пятью автомобилями. Женщина повредила Mersedes генерал-лейтенанта, Camry и другие машины. Сам Гурулев в аварии не пострадал.

Ранее полиция задержала виновника аварии с 11 пострадавшими в Калуге. Автомобилист — по данным очевидцев, выглядевший пьяным, — въехал в толпу людей на остановке.