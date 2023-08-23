23 августа 2023, 13:25
Грузовик сбил пожилую женщину на северо-западе Москвы
Источник «360»: на улице Демьяна Бедного в Москве грузовик сбил пожилую женщину
В Северо-Западном округе Москвы грузовой автомобиль сбил пенсионерку. На место аварии выехали представители экстренных служб, сообщил источник «360».
По его данным, в среду днем, 23 августа, в районе Хорошево-Мневники на улице Демьяна Бедного пожилая москвичка попала под колеса грузовой машины. ДТП произошло во дворе жилого дома. На место вызвали скорую помощь и полицейских. О состоянии пострадавшей пока ничего не известно. Все причины и обстоятельства аварии установят правоохранители.
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Ранее на юго-западе Москвы водитель машины каршеринга на «зебре» сбил пятилетнего мальчика. Ребенка доставили в больницу, а виновника аварии задержали.
Также на северо-западе столицы водитель автомобиля Kia врезался в отбойник и сбил пешехода. Пострадавшего увезли в медучреждение с черепно-мозговой травмой.
ДТП
Москва 2023
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