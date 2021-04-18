Машина перевернулась и прижала девочку к забору в Петергофе

На Петергофском шоссе столкнулись две иномарки. Одна из них после удара перевернулась и прижала 13-летнюю девочку к забору. Ребенок выжил, но получил травмы. Об этом сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

На помощь девочке бросились более десятка водителей машин, которые проезжали мимо. По словам очевидцев аварии, девочка осталась жива, но получила тяжелые травмы.

Вылетела с дороги машина, которая выехала на встречку.

Рано утром 19 апреля в Новочеркасске под Ростовом-на-Дону в ДТП погибли пятеро подростков. Они поехали кататься на машине родителей одного мальчика из компании, который стащил у спящих родителей ключи и сам сел за руль.

В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в дерево. В момент аварии в Hundai Solaris находились шесть подростков. Пять из них, включая водителя, погибли. Один выжил. Сейчас он находится в больнице. Следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».