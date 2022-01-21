СК начал проверку после конфликта водителя и пассажира маршрутки в Люберцах

Следователи начали проверку после появления в СМИ информации о конфликте водителя маршрутки и школьника в Люберцах. По предварительным данным, водитель отказывал ему в проезде и не хотел принимать деньги, сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

Старший помощник руководителя ведомства Ольга Врадий уточнила, что конфликт снимали на видео очевидцы перепалки. По предварительной информации, водитель угрожал другим пассажирам, которые хотели вмешаться в происходящее.

После беседы с очевидцами стало известно, что одна из пассажирок дала водителю порванную купюру для оплаты, тогда он предложил женщине оплатить проезд банковской или социальной картой или же дать другую купюру. Пассажирка отказалась, из-за чего и возник конфликт.

Следователи пообщались со свидетелями, осмотрели маршрутку. Сейчас они устанавливают личность пассажирки. После проверки примут процессуальное решение.

Несколькими днями ранее суд арестовал уроженца Дагестана, который угрожал водителю и другим людям в салоне автобуса в Москве. Причиной недовольства мужчины стало то, что ему отказали в остановке в неположенном месте. Когда буйного пассажира попытались успокоить, он обвинил всех в нацизме и пообещал, что будет бить всех русских.