Угрожавшего водителю и пассажирам московского автобуса уроженца Дагестана арестовали

Устроивший скандал с угрозами в адрес водителя и пассажиров московского автобуса уроженец Дагестана отправился в СИЗО до 16 марта. Такое решение принял Коптевский суд по ходатайству прокуратуры.

Конфликт в общественном транспорте возник после того, как водитель отказался высадить молодого человека вне остановки. В ответ пассажир разразился грубой бранью. Когда его пытались урезонить другие люди в салоне, уроженец Дагестана обвинил всех в нацизме и пообещал, что будет бить всех русских.

Видео из салона автобуса разошлось в СМИ и социальных сетях. Поведением скандалиста заинтересовались следователи. В заявлениях и угрозах дебошира увидели признаки возбуждения ненависти. По данному факту завели уголовное дело.

Сам организатор конфликта на своей странице в социальной сети опубликовал видео с извинениями. Он отметил, что первым его начал оскорблять водитель, который указал на его национальность, а потом ксенофобские выкрики начались со стороны пассажиров. Но, судя по появившейся видеозаписи из кабины водителя, конфликт начал именно молодой человек. С оскорблениями и матом он требовал остановить автобус там, где ему удобно.

Делом заинтересовался глава Дагестана Сергей Меликов. Руководитель республики осудил поведение молодого человека и подчеркнул, что он должен извиниться не только перед пассажирами и водителем, которых оскорбил, но и перед всеми жителями Дагестана.