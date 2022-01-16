Дагестанец пообещал побить русских в автобусе в Москве. Теперь им занялся СК

Уголовное дело о разжигании вражды завели в Москве после видео с дагестанцем, который оскорблял людей в автобусе и обещал бить русских. Об этом сообщили на сайте СК по столице.

Видео, на котором мужчина, называющий себя дагестанцем, ругается с людьми в автобусе, ранее появилось в СМИ. Следователи усмотрели в его действиях признаки разжигания ненависти и уничижения человеческого достоинства. Уголовное дело уже возбудили, теперь правоохранителям предстоит установить личность фигуранта и задержать его.

Предположительно, сначала дагестанец вступил в перепалку с водителем автобуса, из-за того, что тот отказался высадить его в неположенном месте. За водителя вступились другие пассажиры, которые попросили молодого человека вести себя культурно, в ответ он начал грубить уже им, сказав, что «с русскими надо себя так вести». Дагестанец назвал их «нацистами», заявив, что если бы на его месте был русский, то водитель бы точно его высадил.

«Он нацист! И ты тоже нацистка. Вы нацисты. Ничего, придет время, когда мы вас будем бить всех. Мы — это Дагестан», — сказал мужчина.

Видео разлетелось по соцсетям 15 января. В Общественной палате Дагестана заявили, что им стыдно за земляка.

Ранее в Москве продлили арест трем дагестанцам, избившим москвича в метро, заступившегося за девушку.