20 января 2024, 22:18
Легковушка и «Газель» столкнулись на восточной стороне МКАД
Источник «360»: женщина погибла в столкновении легковушки и «Газели» на МКАД
Автомобили Lada и «Газель» столкнулись на внешней стороне 108-го километра МКАД на востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.
Он уточнил, что в результате происшествия перекрыта одна полоса. На место прибыла скорая и дорожная полиция. Медики в ходе осмотра пострадавших констатировали смерть женщины из Lada.
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Госавтоинспекция Москвы в своем Telegram-канале уточнила, что погибшая управляла легковым автомобилем, попавшим в аварию.По предварительным данным, женщина за рулем Lada наехала на стоящий в крайней правой полосе автомобиль «Газель». В результате аварии она скончалась на месте.
В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.
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