Эксклюзив 20 января 2024, 22:18 Легковушка и «Газель» столкнулись на восточной стороне МКАД Источник «360»: женщина погибла в столкновении легковушки и «Газели» на МКАД РИА «Новости»

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Автомобили Lada и «Газель» столкнулись на внешней стороне 108-го километра МКАД на востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

Он уточнил, что в результате происшествия перекрыта одна полоса. На место прибыла скорая и дорожная полиция. Медики в ходе осмотра пострадавших констатировали смерть женщины из Lada.

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Госавтоинспекция Москвы в своем Telegram-канале уточнила, что погибшая управляла легковым автомобилем, попавшим в аварию.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.