Эксклюзив 30 марта 2024, 21:38 Легковушка и «Газель» столкнулись на юго-западе Москвы Источник «360»: мужчина и женщина погибли в ДТП с «Газелью» в Москве РИА «Новости»

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Автомобиль Volkswagen Passat и «Газель» столкнулись в Троицком административном округе Москвы, на 82-м километре Варшавского шоссе. Погибли два человека, сообщил источник «360».

«Информация о ДТП поступила в оперативные службы в 19:39. Предварительно известно о двух погибших — 30-летнем мужчине и 24-летней девушке», — отметил он.

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Водитель «Газели» отказался от госпитализации. На месте сейчас работают полицейские и врачи скорой помощи. Движение в сторону Москвы затруднено. Причины ДТП устанавливаются.

Ранее автомобили Lada и «Газель» устроили смертельную аварию на внешней стороне 108-го километра МКАД на востоке Москвы. В ДТП погибла женщина.