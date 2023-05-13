Происшествия 13 мая 2023, 10:36 Украинские военные вновь обстреляли Луганск Экс-офицер НМ ЛНР Марочко сообщил об очередной атаке ВСУ на Луганск РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские боевики утром в субботу, 13 мая, нанесли очередной удар по Луганску. Об этом в Telegram-канале сообщил бывший офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Под огнем националистов оказался поселок Юбилейный. Повреждения получили квартиры, а также сгорели несколько гаражей, уточнил RT.

Реклама

Подтверждения атаки от представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня пока не поступало.

Накануне боевики ударили по Луганску крылатыми ракетами из тактического комплекса «Гром». В результате обстрела пострадали шесть детей и депутат Государственной думы Виктор Водолацкий.

Также повреждения получили административные здания недействующих предприятий «Милам» и «Поли-пак».

Водолацкий сообщал, что состояние пострадавших детей является удовлетворительным. Парламентарий одним из первых прибыл на место падения ракет.

Представительство ЛНР в СЦКК опубликовало кадры последствий атаки со стороны ВСУ.