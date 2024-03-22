Эксклюзив 22 марта 2024, 23:55 «Люди бежали на панике». Работница ресторана в Crocus City Hall — о начале стрельбы Работница ресторана в Crocus City Hall: люди бежали в панике Телеканал «360»

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Люди были в панике, когда бежали из Crocus City Hall, где произошла стрельба. Об этом «360» рассказала работница ресторана концертного зала.

«Я в ресторане работаю, я просто уходила со смены. Я видела только, что все бежали в метро, вот и все. И начали уже кричать, что там стрельба началась, единственное, что я застала. И в этот момент начали по новостям все писать. <…> Я видела только толпу людей, которые бежали на панике», — сообщила очевидица.

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Она добавила, что не знает причины вспыхнувшего в здании пожара.

Первых пострадавших при теракте в Crocus City Hall уже доставили в столичные медучреждения. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на контроль оказание помощи раненым.

Президент Владимир Путин получил сведения о случившемся в первые минуты стрельбы. Главе государства оперативно докладывают о ситуации, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.