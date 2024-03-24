Происшествия 24 марта 2024, 17:10 Людей в Crocus City Hall расстреливали практически на всех выходах Владелец Crocus City Hall Агаларов: боевики стреляли в людей на всех выходах Sergey Petrov/news.ru / Global Look Press

Читать 360tv в

Террористы расстреливали людей практически на всех выходах из Crocus City Hall. Об этом в беседе с РБК сообщил владелец концертного зала Араз Агаларов.

«Шесть тысяч человек, они за две-три минуты выйти из зала не могут. Тем более что террористы практически на всех выходах расстреливали выходящих людей», — рассказал он.

Реклама

У людей была возможность покинуть зал благодаря исправной системе пожаротушения. Она в течение нескольких часов поддерживала помещение в таком состоянии, чтобы не допустить обрушения конструкций. Если сейчас зайти в здание, сложно поверить, что из него кто-то мог выйти живым, сказал Агаларов.

Он также сообщил, что никакая служба безопасности не могла противостоять вооруженным боевикам. Агаларов назвал теракт войсковой операцией.

Нападение на зрителей Crocus City Hall произошло 22 марта перед концертом группы «Пикник». В Сети появилось видео первых минут теракта: люди побежали в фойе после первых звуков стрельбы.