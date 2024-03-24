Происшествия 24 марта 2024, 15:26 Появились кадры первых минут атаки на Crocus City Hall «112»: люди при теракте пытались прикрыться столиками из кафе

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Появилось новое видео первых минут террористической атаки на концертный зал Crocus City Hall в Красногорске. Его опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах можно увидеть, как люди начинают бежать из фойе после первых звуков стрельбы. В какой-то момент видео, что стеклянные двери осыпались после попаданий боеприпасов. Некоторые люди в эти моменты пытались укрыться за колоннами и столиками из кафе.

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Автор видеоролика сумел подняться на второй этаж на эскалаторе. Также он снял сверху, как террористы ведут огонь из автоматов и идут по холлу с оружием наперевес.

Теракт в здании Crocus City Hall произошел в пятницу, 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в зал, открыли огонь из автоматического оружия и устроили пожар. В результате ЧП погибли 133 человека и 154 получили ранения.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президент Владимир Путин узнал о теракте в первые минуты ЧП и дал необходимые указания.