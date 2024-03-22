Происшествия 22 марта 2024, 12:30 Ликвидация украинского агента в Запорожской области попала на видео ФСБ показала видео ликвидации агента Украины, готовившего теракт в Бердянске

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В Запорожской области предотвратили теракт и ликвидировали украинского агента. Видео операции предоставил Центр общественных связей ФСБ России.

Правоохранители вышли на завербованного спецслужбами Украины россиянина, который передавал кураторам информацию о расположении войск и имел отношение к убийству офицера в октябре 2023 года. Злоумышленник готовил новое преступление — собирался устроить теракт в Бердянске.

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Операцию провели ночью. Мужчина хотел забрать оружие из тайника на кладбище, но его настигли силовики, писали «Известия». Украинский агент отказался сдаваться и открыл огонь. Его ликвидировали. Кроме пистолета, у подозреваемого изъяли взрывное устройство и мобильный телефон.

Стало известно также, что в Москве задержали семерых человек, которые планировали создать ячейку Русского добровольческого корпуса*. У них обнаружили флаги с нацистской символикой и оружие.

* Запрещенная в России террористическая организация.