Важное 22 марта 2024, 09:50 Силовики ликвидировали украинского агента, готовившего теракт в Бердянске ФСБ: ликвидирован агент Украины, готовивший теракт в Бердянске РИА «Новости»

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Силовики ликвидировали агента Украины, который готовил теракт в Бердянске. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«Предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами в Бердянске Запорожской области с участием завербованного гражданина России», — указали в ведомстве.

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Завербованный россиянин 1974 года рождения передавал ВСУ координаты расположения войск и правоохранительных органов. Также, по данным ведомства, агент причастен к убийству офицера Министерства обороны России в октябре 2023 года.

В ФСБ уточнили, что накануне президентских выборов завербованный попытался «изъять средства поражения из тайника», чтобы совершить очередной теракт. При задержании он оказал вооруженное сопротивление. В результате чего пособника ВСУ ликвидировали ответным огнем.

На месте происшествия силовики нашли и изъяли пистолет с боеприпасами. Во время обысков по месту жительства украинского агента обнаружили самодельное взрывное устройств и мобильный телефон, который злоумышленник использовал для связи с куратором из спецслужб Украины.

Недавно правоохранительные органы задержали еще одного экстремиста. Он готовил теракт в одной из воинских частей Екатеринбурга.