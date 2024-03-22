Важное 22 марта 2024, 11:49 Семерых москвичей задержали за попытку создать ячейку РДК ФСБ задержала семерых москвичей, планировавших создать ячейку РДК РИА «Новости»

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В Москве задержали семерых жителей, планировавших создать ячейку Русского добровольческого корпуса*. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Задержанные жители Москвы поддерживали контакты с РДК*, действующим в составе ВСУ против российской армии, и обсуждали способы проведения насильственных акций в отношении представителей правоохранительных органов, военнослужащих и иностранцев», — процитировало информацию РИА «Новости».

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Попытку создания ячейки предотвратили сотрудники ФСБ при силовой поддержке СОБР столичного управления Росгвардии. У москвичей дома нашли мачете, восемь ножей, тактический топор, аэрозольный пистолет, перцовые баллончики, а также флаги с нацистской символикой. Кроме того, они хранили средства связи, где обнаружилась переписка с главарями РДК*.

Ранее стало известно, что силовики при задержании ликвидировали агента Украины, готовившего теракт в Бердянске.

* Запрещенная в России террористическая организация.