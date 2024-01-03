Происшествия 03 января 2024, 20:03 Лифт с пятью пассажирами сорвался в Уфе Лифт с пассажирами упал в шахту с шестого этажа в Уфе РИА «Новости»

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Кабина лифта с пассажирами сорвалась вниз в одном из жилых домов на Революционной улице в Уфе. В результате ЧП никто не пострадал, сообщило городское Управление гражданской защиты в Telegram-канале.

Технический сбой в работе лифта произошел в ночью на 2 января в многоквартирном доме. В кабину вошли пять человек, а затем она резко поехала вниз. Один из мужчин попытался самостоятельно выбраться, но лифт заблокировало.

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«Пассажиров освободила аварийная бригада, их осмотрели медики. Пострадавших нет», — добавили в управлении.

Следственный комитет по Республике Башкортостан организовал проверку по сообщению о срыве лифта с пятью пассажирами. Обстоятельства аварийной ситуации устанавливаются.

Ранее лифт с пассажиркой сорвался с восьмого этажа в Казани. Пролетев семь пролетов вниз, кабина остановилась между первым и вторым этажами. Сотрудники МЧС вызволили 21-летнюю девушку и передали врачам.

Женщина с ребенком провалились в шахту лифта на юго-западе Москвы в первых числах декабря. После падения они смогли самостоятельно выбраться .