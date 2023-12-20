20 декабря 2023, 00:09
Лифт с пассажирской пролетел семь этажей в Казани
МЧС: лифт с пассажиркой сорвался с восьмого этажа в Казани
Лифт с пассажиркой сорвался с восьмого этажа на улице Спартаковской в Казани. Пролетев семь этажей вниз, кабина остановилась между первым и вторым этажами. Об этом сообщило главное управление МЧС России по Республике Татарстан в своем Telegram-канале.
Девушку из застрявшей кабины вызволили прибывшие на место пожарные. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента они вскрыли двери лифта, извлекли пассажирку и передали ее врачам. По оценке медиков, девушка 2001 года рождения не пострадала.
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Ранее женщина с трехлетним ребенком провалились в шахту лифта на Юго-Западе Москвы. По информации источника «360» в оперативных службах, они сильно не пострадали. После падения женщина с ребенком были в сознании и смогли самостоятельно выбраться из шахты. Специальные службы выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
Спасатели
Казань
МЧС РФ
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