Происшествия 20 декабря 2023, 00:09 Лифт с пассажирской пролетел семь этажей в Казани МЧС: лифт с пассажиркой сорвался с восьмого этажа в Казани РИА «Новости»

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Лифт с пассажиркой сорвался с восьмого этажа на улице Спартаковской в Казани. Пролетев семь этажей вниз, кабина остановилась между первым и вторым этажами. Об этом сообщило главное управление МЧС России по Республике Татарстан в своем Telegram-канале.

Девушку из застрявшей кабины вызволили прибывшие на место пожарные. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента они вскрыли двери лифта, извлекли пассажирку и передали ее врачам. По оценке медиков, девушка 2001 года рождения не пострадала.

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Ранее женщина с трехлетним ребенком провалились в шахту лифта на Юго-Западе Москвы. По информации источника «360» в оперативных службах, они сильно не пострадали. После падения женщина с ребенком были в сознании и смогли самостоятельно выбраться из шахты. Специальные службы выясняют причины и обстоятельства произошедшего.