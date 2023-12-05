Эксклюзив 05 декабря 2023, 11:29 Женщина с ребенком упали в шахту лифта на юго-западе Москвы Источник «360»: женщина с трехлетним ребенком провалились в шахту лифта в Москве РИА «Новости»

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Женщина с трехлетним ребенком, находившиеся на первом этаже в грузовом лифте в жилом доме, провалились в шахту. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его информации, пострадавшие находятся в сознании и смогли выбраться из шахты. Они серьезно не пострадали.

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ЧП произошло по адресу: Южнобутовская улица, 121, подъезд 8.

Муж женщины, вызвавший спасателей, в беседе с «360» рассказал, что ему позвонила жена и попросила о помощи. Его на месте происшествия не было.

Подробности произошедшего уточняются. Специальные службы уже прибыли для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств.

Ранее кабина лифта упала на лифтера в шахте многоэтажки в Южном Бутове. Сотрудник городского хозяйства выполнял ремонтные работы, когда на него упала кабина. Мужчину сильно зажало, он был в тяжелом состоянии.