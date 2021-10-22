Лифт с 10 пассажирами упал с пятого этажа в Москве

Лифт, перевозивший 10 человек, упал с пятого этажа в одном из жилых домов на западе Москвы. О подробностях происшествия рассказали в прокуратуре телеканалу РЕН ТВ.

В лифте на момент крушения находились шесть взрослых и четыре ребенка. По предварительным данным, инцидент произошел из-за разрыва троса. Фото с места происшествия опубликовал Telegram-канал Baza.

Никто не пострадал, потому что техническая система безопасности сработала. Автоматика включилась между третьим и вторым этажами, она и спасла пассажиров.

Старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова заявила, что по данному инциденту началась проверка.

«Следователи работают на месте происшествия, проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — сообщила она.

В этом месяце в Москве уже падал лифт. Это случилось 1 октября, тогда в нем находилась пенсионерка. Лифт упал с 15 этажа, но пенсионерка выжила. Тогда родственники женщины решили судиться с управляющей компанией. Похожий случай был и в Красногорске.