«Пятый канал»: лифт с пенсионеркой рухнул в Коммунарке

В одном из районов Москвы с 15 этажа жилого дома рухнул лифт. В нем находилась 65-летняя женщина. Пенсионерка выжила, но получила ушиб позвоночника.

Конструкция упала в доме № 6 по улице Василия Ощепкова в Коммунарке, сообщил «Пятый канал». Внутри лифта была учительница столичной школы № 338. После падения женщину госпитализировали с травмами. У москвички диагностировали ушиб шейного и поясничного отделов позвоночника. Родственники пострадавшей намерены судиться с управляющей компанией, ответственной за работу лифтов.