Происшествия 05 сентября 2023, 09:43 Левобережье Херсонской области обстреляли 34 снарядами за ночь ВСУ выпустили 34 снаряда за ночь по населенным пунктам Херсонской области Министерство обороны Украины

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Ночью 5 сентября населенные пункты Херсонской области на левом берегу Днепра подверглись обстрелам. Вооруженные силы Украины выпустили по ним 34 снаряда, заявили журналистам в оперативных службах. Об этом сообщил ТАСС.

В Кардашинке, Каховке, Новой Каховке, Казачьих Лагерях и Горностаевке насчитали 34 снаряда, выпущенных противником из ствольной артиллерии. Точное количество пострадавших и повреждений пока не уточнили. Представитель оперативных служб Херсонской области заявил, что удары нанесли по гражданской, а не военной инфраструктуре.

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Атаку дронов устроили 2 сентября по селу Масловка Новокаховского городского округа. Пострадал один человек, повреждения получили газопровод и один дом. Газоснабжение восстановили в течение двух часов. В Новой Каховке один из украинских снарядов упал на территории детского сада, другой — на дом поблизости.