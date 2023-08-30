Происшествия 30 августа 2023, 18:59 Сальдо назвал бесчеловечным терактом обстрел ВСУ детсада в Новой Каховке Врио главы Херсонской области: удар ВСУ по детсаду стал бесчеловечным терактом РИА «Новости»

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Украинское руководство совершило бесчеловечный теракт, ударив по мирной инфраструктуре и детскому саду в Новой Каховке. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Сальдо заявил, что один снаряд упал во дворе детского сада «Золотая рыбка». Еще один боеприпас попал в соседний дом.

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По данным врио главы области, обстрел произошел в 15:30 (по московскому времени). ВСУ сбросили тяжелый снаряд на дом, находящийся на улице Пионерской. Это здание находилось рядом с детсадом. От осколков боеприпаса начался пожар на кровле многоэтажки и во дворе детского учреждения.

Спасатели уже приступили к локализации возгорания. Они начали поливать кровлю детсада, чтобы не допустить распространения огня. Им на помощь пришли добровольцы.

«Очередной бесчеловечный террористический акт против мирного населения — ведь там могли быть дети. К счастью, никто не пострадал», — высказался Сальдо.

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины выпустили более 80 снарядов по населенным пунктам Херсонской области. Ночью противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Подстепном, Сагах и в Днепрянах.