Происшествия 02 сентября 2023, 11:53 Украинские дроны атаковали село в Херсонской области Мирный житель пострадал при атаке дронов ВСУ на село в Херсонской области РИА «Новости»

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Село Масловка в Херсонской области атаковали украинские дроны. В результате налета пострадал мирный житель, заявили в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.

Атака беспилотников произошла 2 сентября около 07:30. В результате повреждения получили дом № 34 на Степной улице и газопровод.

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«Ранен мирный житель. Ему оказана первая медицинская помощь», — добавили в пресс-службе.

О том, сколько лет пострадавшему, в администрации не уточнили. Данные о травмах также не привели.

В 09:45 повреждения газопровода смогли устранить, восстановив газоснабжение населенного пункта.

Утром 2 сентября ВСУ также пытались атаковать дронами Белгородскую область. О перехвате двух беспилотников заявили в Минобороны.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа», — подчеркнули в ведомстве.