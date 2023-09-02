02 сентября 2023, 11:53
Украинские дроны атаковали село в Херсонской области
Мирный житель пострадал при атаке дронов ВСУ на село в Херсонской области
Село Масловка в Херсонской области атаковали украинские дроны. В результате налета пострадал мирный житель, заявили в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.
Атака беспилотников произошла 2 сентября около 07:30. В результате повреждения получили дом № 34 на Степной улице и газопровод.
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«Ранен мирный житель. Ему оказана первая медицинская помощь», — добавили в пресс-службе.
О том, сколько лет пострадавшему, в администрации не уточнили. Данные о травмах также не привели.
В 09:45 повреждения газопровода смогли устранить, восстановив газоснабжение населенного пункта.
Утром 2 сентября ВСУ также пытались атаковать дронами Белгородскую область. О перехвате двух беспилотников заявили в Минобороны.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа», — подчеркнули в ведомстве.
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Херсонская область
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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