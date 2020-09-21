Легкомоторный самолет упал возле озера в Югре

Легкомоторный самолет с двумя пассажирами рухнул в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа. По предварительным данным, пострадавших нет.

«В Сургутском районе ХМАО, возле одного из озер, произошло падение легкомоторного самолета. <…> На борту находились два человека, они не травмированы и сейчас находятся на берегу», — рассказали ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сейчас к место происшествию на МИ-8 вылетели спасатели. Причина падения пока неизвестна.

Несколько дней назад в Ульяновской области тоже упал легкомоторный самолет с бортовым номером RA-0931G. От полученных травм пилот скончался. Приволжская транспортная прокуратура проверяет воздушное судно на соблюдение законодательства о безопасности полетов.

В середине сентября в Подмосковье злоумышленник выстрелил в вертолет, из-за чего судно совершило жесткую посадку, никто не пострадал. В результате оперативно-разыскных мероприятий стрелка удалось задержать. Им оказался 58-летний мужчина. Причины случившегося еще выясняются.