Подбившего самолет под Солнечногорском мужчину задержали

Легкомоторный самолет жестко сел в Подмосковье после того, как по нему начали стрелять. Полицейские уже нашли и задержали подозреваемого мужчину.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по городскому округу Солнечногорск задержан житель города Москвы 1962 года рождения, подозреваемый в хулиганстве», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Пилот 14 сентября сообщил сотрудникам о жесткой посадке самолета. Он рассказал, что увидел стрелявшего мужчину, когда пролетал над поселком Шевлино на высоте 100 метров. Неизвестный выстрелил в самолет, повредив обшивку двери. Борт посадили в штатном режиме, никто не пострадал.

Как отметила Петрова, на подозреваемого задели уголовное дело о хулиганстве. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и причины, по которым мужчина открыл огонь.

Ранее Telegram-канал Mash уточнял, что речь идет о самолете Piper PA-28 Cherokee. Это четырехместное спортивно-тренировочное воздушное судно.