Подбившего самолет под Солнечногорском мужчину задержали
«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по городскому округу Солнечногорск задержан житель города Москвы 1962 года рождения, подозреваемый в хулиганстве», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Пилот 14 сентября сообщил сотрудникам о жесткой посадке самолета. Он рассказал, что увидел стрелявшего мужчину, когда пролетал над поселком Шевлино на высоте 100 метров. Неизвестный выстрелил в самолет, повредив обшивку двери. Борт посадили в штатном режиме, никто не пострадал.
Как отметила Петрова, на подозреваемого задели уголовное дело о хулиганстве. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и причины, по которым мужчина открыл огонь.
Ранее Telegram-канал Mash уточнял, что речь идет о самолете Piper PA-28 Cherokee. Это четырехместное спортивно-тренировочное воздушное судно.