Пилот погиб при крушении легкомоторного самолета в Ульяновской области

Воздушное судно «Синтал» с бортовым номером RA-0931G приземлилось утром 18 сентября недалеко от населенного пункта Красное Сюндюково. Полет с органами ОРВД согласован не был.

На место происшествия выехали ульяновский транспортный прокурор, следственно-оперативная группа, представители МЧС и полиции.

Предварительно установлено, что владельцем самолета является индивидуальный предприниматель.

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку. Специалисты ведомства выяснят, соблюдалось ли законодательство о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства.

В Подмосковье несколькими днями ранее жестко приземлился самолет, по которому открыл стрельбу мужчина. Полицейским удалось установить личность стрелявшего и задержать его. На подозреваемого завели уголовное дело о хулиганстве. Почему он решил открыть огонь по воздушному транспортному средству, выяснят правоохранители.