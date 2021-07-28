Легкомоторный самолет потерпел крушение в Приамурье

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Амурской области. Воздушное судно совершило жесткую посадку в районе федеральной трассы «Амур». Об этом сообщил РЕН ТВ.

Предположительно, у самолета отказал двигатель. Впоследствии он совершил жесткую посадку. По предварительным данным, обошлось без жертв.

На снимках с места происшествия можно заметить, что самолет посадили прямо на обочину возле трассы. На место выехали экстренные службы.

По сообщению ASN24, самолет совершил жесткую посадку в районе железнодорожной станции Рачи. О происшествии сообщили очевидцы. Они заметили летательный аппарат, но пилота вблизи него не видели. В главке МЧС по Амурской области сообщили изданию, что не располагают информацией о случившемся. Предположительно, упал самолет Ан-2, разрешение на полеты которого выдало Дальневосточное МТУ Росавиации.

По данным Telegram-канала «112», упал самолет Cessna. В нем находился только пилот, он не получил травм.

Ранее сообщалось, что самолет, выполнявший рейс из Москвы в Самару, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево.

Накануне в Симферополе совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing.