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    28 июля 2021, 10:25

    Легкомоторный самолет потерпел крушение в Приамурье

    Александр Блинов

    Легкомоторный самолет потерпел крушение в Амурской области. Воздушное судно совершило жесткую посадку в районе федеральной трассы «Амур». Об этом сообщил РЕН ТВ.

    Предположительно, у самолета отказал двигатель. Впоследствии он совершил жесткую посадку. По предварительным данным, обошлось без жертв.

    На снимках с места происшествия можно заметить, что самолет посадили прямо на обочину возле трассы. На место выехали экстренные службы.

    По сообщению ASN24, самолет совершил жесткую посадку в районе железнодорожной станции Рачи. О происшествии сообщили очевидцы. Они заметили летательный аппарат, но пилота вблизи него не видели. В главке МЧС по Амурской области сообщили изданию, что не располагают информацией о случившемся. Предположительно, упал самолет Ан-2, разрешение на полеты которого выдало Дальневосточное МТУ Росавиации.

    По данным Telegram-канала «112», упал самолет Cessna. В нем находился только пилот, он не получил травм.

    Ранее сообщалось, что самолет, выполнявший рейс из Москвы в Самару, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево.

    Накануне в Симферополе совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing.