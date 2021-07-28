СМИ: вылетевший из Москвы в Самару самолет экстренно вернулся в Шереметьево

Пассажирский самолет, выполняющий рейс Москва — Самара, вернулся в Шереметьево после вылета. Пилоты приняли такое решение из-за предположительной течи топлива из двигателя.

«Самолет Boeing 737, вылетевший из Москвы в Самару, вернулся в Шереметьево. Предварительная причина возврата — течь топлива из двигателя», — сообщил ТАСС источник в авиационных кругах.

Самолет сел благополучно. Как сообщило агентство, Boeing 737 вылетел из Шереметьево в 06:25. Спустя 40 минут он вернулся в аэропорт вылета. Экстренную посадку пришлось совершить из-за срабатывания датчика топливного бака. На борту самолета находились 60 человек, сообщило РИА «Новости». Причина случившего устанавливается.

В конце июня Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Симферополе. Из-за этого происшествия полоса оказалась заблокирована.