Самолет Boeing с 165 людьми запросил экстренную посадку в Симферополе

Самолет Boeing, на борту на которого находятся 165 человек, готовится к экстренной посадке в аэропорту Симферополя. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило РИА «Новости».

Согласно предварительным данным, у самолета возникли неполадки с двигателем.

По словам собеседника агентства, в одном из двигателей лайнера возникла вибрация.

Воздушное судно выполняет полет из Якутии в Крым.

По последним данным, самолет благополучно приземлился в Симферополе.

Накануне в московском аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку самолет Воеing 737 авиакомпании «Белавиа». На борту находились 189 пассажиров и семь членов экипажа. Лайнер выполнял рейс из Минска в Анталью, но в полете у него забарахлил один из двигателей. Экипаж подал сигнал бедствия в небе над Белгородской областью. Изначально запрашивали посадку в Воронеже, но в итоге самолет сменил курс и направился в Москву. Лайнер сел благополучно, никто не пострадал. Всех пассажиров спустя два часа отправили на турецкий курорт резервным бортом.