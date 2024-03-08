Происшествия 08 марта 2024, 10:10 Лайнер Шарм-эш-Шейх — Волгоград из-за угрозы БПЛА направили на запасной аэродром Yohei Osada/AFLO/globallookpress

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Руководство волгоградского аэропорта из-за атак БПЛА перенаправило следующий из Шарм-эш-Шейха самолет «Уральских авиалиний» на запасной аэродром в Астрахани. Сейчас ограничения на полеты лайнеров уже сняли. Об этом РИА «Новости» заявила представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова.

«В связи с ограничениями в воздушном пространстве рейс авиакомпании „Уральские авиалинии“ из Шарм-эль-Шейха в Волгоград был перенаправлен на запасной аэродром», — указала она.

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Голодова отметила, что из-за ограничений на полеты задержались два рейса из Москвы в Волгоград. Авиасообщение восстановили, поэтому самолеты из столицы ожидаются в аэропорту в ближайшее время.

Ранее российские системы противовоздушной обороны сбили в Волгоградской области четыре беспилотника ВСУ. Украинские боевики попытались совершить террористическую атаку примерно в 07:00. Атаки дронов также зафиксировали в ночь на 8 марта — военные уничтожили над областью 11 БПЛА.