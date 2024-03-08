08 марта 2024, 08:28
Еще четыре украинских дрона уничтожили под Волгоградом
МО: системы ПВО уничтожили четыре беспилотника над Волгоградской областью
Российские системы противовоздушной обороны ликвидировали еще четыре украинских дрона над Волгоградской областью. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, террористическую атаку боевики пытались совершить 8 марта около 07:00.
«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Волгоградской области», — передали в министерстве.
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За ночь силы российской армии уничтожили 11 беспилотников Вооруженных сил Украины под Волгоградом. Никто не пострадал, разрушений нет. В регионе приняли меры по обеспечению безопасности жителей.
Накануне, 7 марта, система ПВО сбила дрон в Яковлевском городском округе Белгородской области. Обошлось без пострадавших и разрушений.
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