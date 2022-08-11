Квартира загорелась в Басманном районе Москвы. Видео

Из окон дома 18/20 на Большой Почтовой улице в Москве повалил густой черный дым. Источники «360» сообщили о пожаре в одной из квартир многоэтажки. Экстренные службы подтвердили, что спасатели отправились на место происшествия.

Возгорание случилось на втором этаже здания. Судя по видео, оказавшемся в распоряжении телеканала, на окнах квартиры установлены решетки. Рядом с домом работают сотрудники МЧС.

«Наши подразделения прибыли [на место пожара], пока проводится разведка, не было никаких уточнений», — рассказал представитель столичного МЧС.

Два дня назад загорелась квартира на девятом этаже дома на Бутырском валу в Москве. В столичном главке отметили, что зарегистрировали сигнал, на место отправились специалисты.

Ранее московские спасатели эвакуировали всех жильцов дома на юго-западе города. В восьмиэтажном здании случился пожар, и через некоторое время огонь перекинулся на соседние помещения. Пламя распространилось и на чердак многоэтажки, площадь пожара увеличилась до тысячи квадратных метров.