09 августа 2022, 12:23
Густой дым повалил из квартиры в центре Москвы
Источник «360»: пожар произошел в доме на Бутырском Валу в Москве
Жители квартиры на Бутырском Валу в Москве попросили о помощи. У них произошел пожар. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
На кадрах, полученных в распоряжении «360», видно, что из горящий квартиры идет густой темный дым.
Источник фото: телеканал «360»
По данным источника «360», речь идет о ЧП в доме № 28. Там загорелась квартира на девятом этаже.
Столичный главк подтвердил, что получил заявку по этому адресу. Все причины и обстоятельства случившегося выясняются.