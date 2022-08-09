Густой дым повалил из квартиры в центре Москвы

Жители квартиры на Бутырском Валу в Москве попросили о помощи. У них произошел пожар. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

На кадрах, полученных в распоряжении «360», видно, что из горящий квартиры идет густой темный дым.

Источник фото: телеканал «360»

По данным источника «360», речь идет о ЧП в доме № 28. Там загорелась квартира на девятом этаже.

Столичный главк подтвердил, что получил заявку по этому адресу. Все причины и обстоятельства случившегося выясняются.