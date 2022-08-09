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    09 августа 2022, 12:23

    Густой дым повалил из квартиры в центре Москвы

    Источник «360»: пожар произошел в доме на Бутырском Валу в Москве

    Алла Морген, Наза Салех Захи

    Жители квартиры на Бутырском Валу в Москве попросили о помощи. У них произошел пожар. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

    На кадрах, полученных в распоряжении «360», видно, что из горящий квартиры идет густой темный дым.

    Источник фото: телеканал «360»

    По данным источника «360», речь идет о ЧП в доме № 28. Там загорелась квартира на девятом этаже.

    Столичный главк подтвердил, что получил заявку по этому адресу. Все причины и обстоятельства случившегося выясняются.