Площадь пожара в восьмиэтажке на юго-западе Москвы выросла до 1000 «квадратов»

Площадь пожара на верхних этажах и чердаке дома на Ленинском проспекте в Москве увеличилась до 1000 квадратных метров. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы. В нашем распоряжении появились первое видео с места пожара.

На кадрах видно, что чердак здания охвачен дымом. Открытый огонь наблюдается в нескольких квартирах.

Всех жильцов эвакуировали: они стоят во дворе, с другой стороны здания. Прибывшие на место пожарные приступили к проливу крыши, чтобы погасить пламя.



Пожару придали второй ранг сложности. Ранее источник «360» сообщил, что в лифте горящего дома застрял человек. Прибывшие на место спасатели помогли ему выбраться и вывели на улицу. Причины возникновения огня выяснят специалисты, когда пламя потушат.