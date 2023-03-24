Происшествия 24 марта 2023, 09:33 Квадрокоптер ВСУ сбили в Белгородской области — СМИ SHOT: в Белгородской области сбили квадрокоптер ВСУ

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В воздухе над Белгородской областью сбили украинский квадрокоптер, сообщил Telegram-канал SHOT. В результате падения беспилотного летательного аппарата произошел взрыв. Пострадавших нет.

По информации издания, коптер залетел со стороны Украины в район Журавлевки накануне около 18:00. Для его подрыва использовали средства радиоэлектронной борьбы.

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Официальные данные о происшествии отсутствуют.

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Вчера губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Тишанка Волоконовского района. Снаряд повредил одно частное домовладение: оказались выбиты окна и посечены фасад и забор. Кроме того, в селе нарушилось газоснабжение. Однако пострадавших также не было.

Вооруженные силы Украины регулярно наносят удары по приграничным регионам. К примеру, позавчера, 22 марта, боевики совершили обстрел села Демьянки в Брянской области. А перед этим дрон ВСУ обстрелял поселок Климово в том же регионе. К счастью, обошлось без раненых.