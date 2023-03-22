Важное 22 марта 2023, 15:40 ВСУ обстреляли село под Брянском Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Демьянки в Брянской области Telegram

Читать 360tv в

Украинские силы нанесли удар по селу Демьянки в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Сегодня ВСУ обстреляли село Демьянки Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет», — написал он.

Реклама

По его словам, повреждения получили административное здание и производственная база сельскохозяйственного предприятия. Кроме того, возникли проблемы с электроснабжением. Оперативные службы уже работают на месте ЧП. Ранее в четверг Богомаз рассказал об атаке поселка Климово украинским дроном. Он уточнил, что в результате случившегося пять домов пострадали.

Реклама

Приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Днем 22 марта стало известно, что националисты открыли огонь по селу Борисовка в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков заявил о гибели мирного жителя.