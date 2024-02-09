Происшествия 09 февраля 2024, 01:10 Крыша многоэтажного дома загорелась на севере Москвы Freepik

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В Москве горит крыша жилого многоэтажного дома на улице Черняховского. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Авторы публикации выложили видео очевидцев с места событий. На нем видно, что пламя охватило верхнюю часть дома. По данным журналистов, площадь огня достигла 500 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг.

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На место ЧП прибыли сотрудники МЧС. Данных о пострадавших пока не поступало.

Ранее на востоке Москвы при пожаре погибла женщина. По данным столичного главка Следственного комитета, она умерла в машине скорой помощи по пути в больницу.

Еще один пожар в столице случился 6 февраля недалеко от Кремля. Как уточнили в МЧС, огонь разгорелся в здании на Никольской улице. Пламя охватило 150 квадратных метров.