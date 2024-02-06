06 февраля 2024, 11:30
Здание загорелось недалеко от Кремля в Москве
Источник «360»: в Тверском районе Москвы загорелось здание недалеко от Кремля
В центре Москвы в Тверском районе в Богоявленском переулке произошел пожар в административном здании. На место выехали представители экстренных служб, сообщил источник «360».
По его данным, информация о возгорании поступила на пульт диспетчеру около 11:20. В горящем здании находятся люди. Открытого огня не видно, но наблюдается черный дым. О пострадавших сведений не поступало.
Реклама
Собеседник «360» пояснил, что загорелся объект около выхода из станции метро «Площадь Революции». Здание высотой в четыре этажа находится на реконструкции.
Другие подробности уточняются. Все причины и обстоятельства возникновения пожара установят эксперты.
UPD: в пресс-службе МЧС уточнили, что пожар возник в здании на Никольской улице. Огонь охватил 150 квадратных метров.
Утром в Южном округе Москвы в Даниловском районе на улице Автозаводская также произошло возгорание в торговом центре «Ривьера». На место вызвали дополнительную бригаду огнеборцев. Открытое пламя удалось полностью потушить. Очаг возгорания обнаружили под вентилируемым фасадом с тыльной стороны здания.
Пожары
Москва
Реклама
Реклама