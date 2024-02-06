Эксклюзив 06 февраля 2024, 11:30 Здание загорелось недалеко от Кремля в Москве Источник «360»: в Тверском районе Москвы загорелось здание недалеко от Кремля

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В центре Москвы в Тверском районе в Богоявленском переулке произошел пожар в административном здании. На место выехали представители экстренных служб, сообщил источник «360».

По его данным, информация о возгорании поступила на пульт диспетчеру около 11:20. В горящем здании находятся люди. Открытого огня не видно, но наблюдается черный дым. О пострадавших сведений не поступало.

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Собеседник «360» пояснил, что загорелся объект около выхода из станции метро «Площадь Революции». Здание высотой в четыре этажа находится на реконструкции.

Другие подробности уточняются. Все причины и обстоятельства возникновения пожара установят эксперты.

UPD: в пресс-службе МЧС уточнили, что пожар возник в здании на Никольской улице. Огонь охватил 150 квадратных метров.

Утром в Южном округе Москвы в Даниловском районе на улице Автозаводская также произошло возгорание в торговом центре «Ривьера». На место вызвали дополнительную бригаду огнеборцев. Открытое пламя удалось полностью потушить. Очаг возгорания обнаружили под вентилируемым фасадом с тыльной стороны здания.