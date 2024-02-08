Происшествия 08 февраля 2024, 14:52 Женщина погибла при пожаре на востоке Москвы СК: женщина погибла при пожаре в квартире на Лухмановской улице в Москве Фото: прокуратура Москвы

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В Москве в результате пожара, произошедшего в квартире дома по улице Лухмановская, погибла девушка 1990 года рождения. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, пострадавшая скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу. Она отравилась продуктами горения.

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«Следователи столичного СК приступили к осмотру места происшествия, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего», — добавили в ведомстве.

Пожар произошел 8 февраля. Его причину пока не установили. Выяснение обстоятельств происшествия возьмет на контроль Перовская межрайонная прокуратура.

Во вторник в Москве загорелось реконструируемое здание на Никольской улице неподалеку от Кремля. Информация о возгорании поступила на пульт диспетчеру около 11:20. Площадь пожара составила около 150 квадратных метров.