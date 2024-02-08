08 февраля 2024, 14:52
Женщина погибла при пожаре на востоке Москвы
СК: женщина погибла при пожаре в квартире на Лухмановской улице в Москве
В Москве в результате пожара, произошедшего в квартире дома по улице Лухмановская, погибла девушка 1990 года рождения. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.
По данным ведомства, пострадавшая скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу. Она отравилась продуктами горения.
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«Следователи столичного СК приступили к осмотру места происшествия, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего», — добавили в ведомстве.
Пожар произошел 8 февраля. Его причину пока не установили. Выяснение обстоятельств происшествия возьмет на контроль Перовская межрайонная прокуратура.
Во вторник в Москве загорелось реконструируемое здание на Никольской улице неподалеку от Кремля. Информация о возгорании поступила на пульт диспетчеру около 11:20. Площадь пожара составила около 150 квадратных метров.
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