Происшествия 06 апреля 2024, 13:57 Крыша дома загорелась в белгородском селе Муром в результате атаки ВСУ Гладков: два беспилотника ВСУ атаковали село Муром в Белгородской области РИА «Новости»

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Украинские боевики атаковали село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области двумя беспилотниками. Никто не пострадал, оперативные службы работают на месте. Об этом написал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В результате первого сброса взрывного устройства загорелась крыша одного из частных домовладений. Пожар удалось потушить без помощи спасателей. Вторая взрывчатка не сдетонировала.

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Глава Белгородской области также сообщил об атаке ВСУ на окраину поселка Задорожный в Краснояружском районе. Пострадавших также нет, однако оказалась повреждена линия электропередачи. Без света остались 11 населенных пунктов. Аварийные бригады намерены приступить к работе в ближайшее время.

Утром 6 апреля ВСУ ударили по Белгороду — в 18 квартирах 12 многоэтажек выбило окна. Кроме того, осколками посекло фасад одного из корпусов детской поликлиники. В поселке Дубовое Белгородского района сгорел частный дом.