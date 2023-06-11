Происшествия 11 июня 2023, 18:45 Движение поездов частично восстановили в Крыму после ЧП Аксенов: движение на железнодорожном участке в Кировском районе Крыма восстановили РИА «Новости»

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В Кировском районе Крыма восстановили движение поездов, которое приостановили из-за повреждения железнодорожного полотна. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Движение на железнодорожном участке в Кировском районе Крыма восстановили», — написал он.

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Аксенов поблагодарил сотрудников Крымской железной дороги и других служб, которые оперативно устранили повреждения.

О повреждении железнодорожного полотна в Кировском районе Крыма стало известно днем в воскресенье, 11 июня. Аксенов пообещал, что устранение проблемы займет три-четыре часа с момента, когда все профильные службы начали работать. Пока железная дорога не функционировала, пассажиров до места назначения доставляли автобусами.

Движение электричек остановили и в Белгородской области из-за схода с рельсов 15 пустых вагонов.