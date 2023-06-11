Происшествия 11 июня 2023, 16:47 Движение поездов остановили в Кировском районе Крыма из-за повреждения железной дороги Аксенов: в Крыму в связи с повреждением железнодорожного полотна перестали ходить поезда РИА «Новости»

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В Кировском районе Крыма в связи с повреждением железнодорожного полотна приостановлено движение поездов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«В Кировском районе Крыма в связи с повреждением железнодорожного полотна приостановлено движение поездов», — уточнил он.

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По словам Аксенова, на устранение проблемы хватит 3-4 часа. Все профильные службы уже начали работать.

Пока поезда не ходят, пассажиров до места назначения доставят автобусами. Глава Крыма подчеркнул, что при происшествии никто не пострадал.

«Лично держу ситуацию на контроле», — обратил внимание он.

Аксенов попросил пассажиров соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Обстоятельства, при которых железная дорога получила повреждения, он не озвучил.

Утром в воскресенье стало известно, что движение электричек и пригородных поездов остановили в Белгородской области, так как в Алексеевском округе сошли с рельсов 15 пустых вагонов.