11 июня 2023, 16:47
Движение поездов остановили в Кировском районе Крыма из-за повреждения железной дороги
Аксенов: в Крыму в связи с повреждением железнодорожного полотна перестали ходить поезда
В Кировском районе Крыма в связи с повреждением железнодорожного полотна приостановлено движение поездов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«В Кировском районе Крыма в связи с повреждением железнодорожного полотна приостановлено движение поездов», — уточнил он.
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По словам Аксенова, на устранение проблемы хватит 3-4 часа. Все профильные службы уже начали работать.
Пока поезда не ходят, пассажиров до места назначения доставят автобусами. Глава Крыма подчеркнул, что при происшествии никто не пострадал.
«Лично держу ситуацию на контроле», — обратил внимание он.
Аксенов попросил пассажиров соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Обстоятельства, при которых железная дорога получила повреждения, он не озвучил.
Утром в воскресенье стало известно, что движение электричек и пригородных поездов остановили в Белгородской области, так как в Алексеевском округе сошли с рельсов 15 пустых вагонов.
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Сергей Аксенов
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