Мир 29 августа 2023, 09:33 Медведев сравнил разрешение Запада на удары Украины по Крыму с приближением апокалипсиса Медведев: предсказания апокалипсиса стали ближе после заявлений Украины о Крыме РИА «Новости»

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Заявление офиса Зеленского о согласовании с Западом ударов по территории Крымского полуострова стало «приближением апокалипсиса». Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в личном Telegram-канале.

«Если это правда (а сомневаться сейчас нет причин), то это прямое юридически значимое доказательство соучастия Запада в конфликте против России на стороне государства Степана Бандеры», — подчеркнул Медведев.

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По его словам, перед Россией в данном случае возникла возможность действовать в рамках jus ad bellum (право государства на ведение военных действий — прим. ред.) против всех и каждого в странах НАТО.

Российский политик отметил, что такая ситуация «печальна». Он указал, что «предсказания апокалипсиса все ближе».

Ранее руководство Украины получило от западных стран-партнеров разрешение на атаки Крыма. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. Он указал, что еще год назад Запад призывал киевский режим не наносить удары по полуострову. Однако якобы сейчас ситуация изменилась.