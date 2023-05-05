Эксклюзив 05 мая 2023, 06:49 Крупный пожар в двухъярусных бытовках потушили на западе Москвы Пожар в бытовках ликвидировали в Москве на улице Василисы Кожиной РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Западном административном округе Москвы 5 мая случился крупный пожар. Сгорели 18 бытовок на улице Василисы Кожиной, сообщил источник «360».

Двуъярусные боксы стояли на стройке напротив жилого дома. Возгорание началось рано утром, огонь перекинулся на 150 квадратных метров. Подразделениям удалось локализовать пожар в 05:50, а затем полностью потушить. Сгорели 18 бытовок.

Реклама

На Ереванской улице в Южном административном округе Москвы случился пожар в административном здании со складом. Он начался на крыше, люди успели заметить огонь и выйти. Возгоранию присвоили первый ранг сложности и после полуночи локализовали. По предварительной информации, никто не пострадал.