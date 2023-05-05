Происшествия 05 мая 2023, 00:35 Пожар в здании на юге Москвы локализовали МЧС: пожар в здании на Ереванской улице в Москве локализован

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Пожарные локализовали возгорание, начавшееся в административном здании на юге Москвы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«В 23:36 возгорание локализовано, площадь пожара уточняется», — написали в публикации.

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Всего к борьбе с огнем привлекли 97 человек и 24 единицы техники. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Как сообщили очевидцы, в здании находится автосервис, отель и производственные помещения. Постройка располагается на Ереванской улице.

Все обстоятельства и причины пожара продолжают выяснять.