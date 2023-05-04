Эксклюзив 04 мая 2023, 21:47 Административное здание загорелось на юге Москвы Источник «360»: на юге Москвы загорелось административное здание

Читать 360tv в

Пожар произошел в одном из зданий в Южном административном округе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По имеющимся данным, возгорание произошло в здании № 17с1 на улице Ереванская. Постройка кирпично-металлическая состоит из складской и административной частей.

Реклама

Сначала сообщалось, что загорелась крыша магазина, сотрудники и посетители смогли сами выйти из здания. Спустя время появилась информация о том, что внутри могут находиться люди и газовые баллоны.

Пожару уже присвоили первый ранг сложности. Предварительно, пламя разгорается. Подробности случившегося выясняются.