Эксклюзив 04 марта 2024, 13:20 Крупный пожар в автосервисе Химок попал на видео Появились кадры с мощным пожаром в автосервисе в Химках

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Мощный пожар в автосервисе в Химках тушат почти 40 спасателей. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия. Огонь охватил тысячу квадратных метров территории, пламя удалось локализовать, но сотрудники МЧС продолжают разбирать и проливать конструкции.

Возгорание в автосервисе началось в первой половине дня 4 марта. Пять человек успели самостоятельно выбраться из помещений до приезда спасателей. Сейчас на месте ЧП работают 38 специалистов на 11 спецмашинах.

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На кадрах видно, что у места происшествия собрались люди. Языков пламени нет, но в небо поднимаются клубы дыма. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее крупный пожар произошел в торговом центре «Мост» в Кузнецке. Огонь охватил 1500 квадратных метров, к месту происшествия приехал 51 спасатель. Горение трехэтажного здания попало на видео.