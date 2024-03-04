Важное 04 марта 2024, 11:50 Пять человек самостоятельно эвакуировались из горящего автосервиса в Химках МЧС: крупный пожар в автосервисе в Химках локализовали Пресс-служба МЧС

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Спасатели локализовали крупный пожар в автосервисе в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Самостоятельно на улицу вышли пять человек», — передали в министерстве.

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Огонь охватил одну тысячу квадратных метров. На месте происшествия работают 38 специалистов и 11 единиц техники.

В пресс-службе МЧС России по Московской области «360» рассказали, что возгорание произошло на Октябрьской улице, 37. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 10:22.

«11:26 — локализация на площади тысяча квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала», — передали в пресс-службе.

Ранее пожар произошел в захламленной квартире на юге Москвы. Погиб пенсионер — он не сумел самостоятельно выбраться из помещения.