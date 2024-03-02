Эксклюзив 02 марта 2024, 17:02 Крупный пожар произошел в ТЦ «Мост» в Кузнецке МЧС: здание торгового центра загорелось в Кузнецке

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Крупный пожар произошел 2 марта в ТЦ «Мост» в городе Кузнецке Пензенской области. Огонь охватил 1500 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Возгорание началось в трехэтажном здании, расположенном на Московской улице. Посетители и работники торгового центра эвакуировались. По предварительным данным, никто не пострадал. Информация о причиненном ущербе уточняется.

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К месту пожара прибыли сотрудники МЧС. В связи со сложностью возгорания спасательное ведомство нарастило силы и средства у горящего объекта. К тушению привлекли 51 человека, задействовано 15 единиц техники. Распространение пламени локализовали.

При пожаре в многоэтажке Москвы погиб один человек. По предварительным данным, пожар мог произойти при неосторожном обращении с огнем.