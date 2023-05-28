Происшествия 28 мая 2023, 21:14 Крупный пожар на складе с тортами локализовали в Татарстане МЧС: пожарные локализовали пожар на складе на площади 1900 «квадратов» в Татарстане

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Склад по производству тортов загорелся в Елубашском муниципальном районе в Татарстане. Площадь пожара 1900 квадратных метров, сообщила МЧС России в Telegram-канале.

По данным ведомства, пять работников производства эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных.

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«Погибших и пострадавших нет», — сказано в сообщении.

В тушении пожара участвуют более 50 человек и 15 единиц техники. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Крупный пожар тушили на территории исправительной колонии в Альметьевске в Татарстане 25 мая. Его общая площадь составила 1100 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Пожар произошел в здании столярного цеха, добавили в МЧС.

Ранее открытое горение на складе с пряжей ликвидировали в Ростове-на-Дону. Возгорание локализовали на площади 800 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.